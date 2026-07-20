مولودية وهران تدخل تربصًا تحضيريًا بتركيا

تشد بعثة مولودية وهرانالرحال إلى تركيا، الثلاثاء، للدخول في تربص تحضيري مغلق يمتد 13 يومًا، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة مولودية وهران أن الفريق سيدخل في تربص إعدادي بتركيا انطلاقًا من يوم غد الثلاثاء، سيستمر 13 يومًا، وفق البرنامج الذي سطره الطاقم الفني بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وستتخلل هذا المعسكر ثلاث مباريات ودية، سيواجه خلالها الفريق كلاً من المرخية القطري ومعيذر القطري والرائد السعودي.

ويعوّل الطاقم الفني على هذا التربص لتعزيز الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، وتصحيح الجوانب الفنية والتكتيكية، بما يسمح للفريق بدخول الموسم الجديد في أفضل الظروف وتحقيق انطلاقة قوية في المنافسات الرسمية.