مولودية وهران تدعم الطاقم الفني بالثنائي بوطاجين وحاج مرين

أعلنت إدارة فريق مولودية وهران، عن تدعيم الطاقم الفني للفريق بعدد من الأفراد ليكونوا مساعدين للمدرب الرئيسي يوسف بوزيدي.

وقالت إدارة “الحمراوة” اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لها، عن تدعيم الطاقم الفني بمحمد بوطاجين و حاج مرين إلى وحمد بوداود مختص في العلاج الفيزيائي و الحركي.

كما كشفت إدارة الفريق عن الشروع في أول حصة تدريبية بملحق ملعب ميلود هدفي، اليوم الخميس، استعدادا للموسم الكروي الجديد.