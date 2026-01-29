مولودية وهران تدعم تعدادها بمهاجم مالي

حسمت إدارة فريق مولودية وهران، صفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، بتعاقدها مع مهاجم جديد.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عهبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع المهاجم المالي بوبكر تراوري.

كما كشف ذات مسؤولي النادي الوهراني، عن توقع مهاجم الجديد، على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2028.

وتعلق إدارة مولودية وهران، آمال كبيرة على مستقدمها الجديد بوبكر تراوري، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق انطلاقا من مرحلة العودة للموسم الجاري.