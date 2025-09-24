مولودية وهران تدعم طاقمها الإداري

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران اليوم الأربعاء، عن تدعيم طاقمها الإداري، في إطار سياسة الشركة المالكة لأغلبية الأسهم “هيبروك” الرامية إلى إعادة الفريق لسكة التتويجات.

وكشفت إدارة المولودية الوهرانية، عن تنصيب هشام ڤناد مديرًا عامًا للفريق. وذلك في إطار تعزيز الهيكلة الإدارية للنادي وضمان السير الحسن لشؤونه التنظيمية.

كما تقدمت في بيان نشرته اليوم الأربعاء. بأصدق التمنيات لهشام ڤناد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، خدمةً لمصلحة الفريق وألوانه، في المنصب الذي بقي شاغرا لمدة سنتين.

ومن شأن هذا التعيين أن يخفف من حدة الضغط الذي يعيشه المدير الرياضي للفريق. سي طاهر شريف الوزاني، الذي سيتفرغ حاليا للتركيز على الجانب الرياضي والفريق الأول فقط.