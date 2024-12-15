مولودية وهران تستنكر أحداث البيض وتتكفل بأنصارها الموقوفين

استنكرت إدارة مولودية وهران الأحداث المؤسفة، التي عاشها فريقها وأنصاره في ملعب “زكريا مجدوب” بالبيض، بمناسبة لقاء أول أمس، أمام المولودية المحلية.

ووصفت إدارة الحمراوة، في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية، تلك الأحداث بأنها: “لا تمت بأية صلة بالرياضة و أخلاقياتها”.

كما أكدت بأنها ضد العنف بجميع أشكاله، مشيرة إلى أن اندلاع نار الفتنة والشغب. تسبب فيها أنصار الفريق المنافس، مثلما يتضح في الفيديوهات المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مبرزة في المقابل بأن هؤلاء الأنصار، الذين تسببوا في حدوث أعمال شغب، لا يمثلون أهل البيض الطيبين والمضيافين.

كما تمنت الإدارة الوهرانية، من أنصارها ضبط النفس في مثل هذه الظروف. وعدم الانسياق وراء الاستفزازت، لاسيما وأن علاقة المولوديتين أكثر من جيدة، ومثل هذه الأحداث لا تشرف الفريقين ولا الكرة الجزائرية.

وفي الأخير، أكد مسؤولو المولودية، حرصهم على متابعة كل المستجدات المتعلقة بأنصار فريقهم.

وقالت إدارة “الحمراوة” إنها في تواصل مع السلطات في البيض منذ أول أمس. كما كلفت أيضا محامي لإيجاد حلول لإطلاق سراح الأنصار الموقوفين وكذلك تتابع حالة المصابين في المستشفيات.