مولودية وهران تستهل تربصها التحضيري في تركيا بفوز ودي على المرخية القطري

حقق فريق مولودية وهران بداية موفقة في تربصه التحضيري المقام بمدينة بولو التركية، بعدما تفوق على نادي المرخية القطري بنتيجة (2-1)، في أول مباراة ودية يخوضها ضمن برنامج تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

وقدم “الحمراوة” مردودًا جيدًا على مدار اللقاء، حيث تمكن عمار بورديم من افتتاح باب التسجيل، قبل أن يضيف عبد العزيز مولاي عبد القادر الهدف الثاني. ليمنحا الفريق أول انتصار خلال المعسكر الإعدادي.

في مباراة سمحت للطاقم الفني بقيادة سي الطاهر شريف الوزاني بالوقوف على جاهزية اللاعبين وتجريب العديد من الخيارات الفنية والتكتيكية.

ويكتسي هذا الفوز طابعًا معنويًا، إذ يمنح المجموعة دفعة إيجابية في مستهل التربص، خاصة وأن الهدف الأساسي من المباريات الودية يبقى رفع النسق البدني، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تقييم جاهزية العناصر الجديدة والقديمة قبل الدخول في غمار المنافسة الرسمية.

ويواصل فريق مولودية وهران تحضيراته في تركيا وفق البرنامج الذي سطره الطاقم الفني، والذي يتضمن سلسلة من الحصص التدريبية والمباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يطمح فيه النادي إلى الظهور بوجه مغاير وتحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات أنصاره.