مولودية وهران تسعى لتأكيد الإستفاقة وإيقاف زحف الكناري

يسعى نادي مولودية وهران، لتأكيد استفاقته، عندما يستضيف أمسية اليوم الجمعة، نادي شبيبة القبائل، في إطار الجولة الـ11 من المحترف الأول.

وستستقبل مولودية وهران شبيبة القبائل، وعينها على النقاط الثلاثة، لتأكيد النتيجة الإيجابية التي عادت بها في الجولة الماضية أمام أولمبي المدية (1-1).

ومن جهته يسعى المدرب الجديد للحمراوة، عمر بلعطوي، لبدأ مشواره بانتصار أمام الشبيبة، لرفع معنويات الفريق، وإعادته للسكّة الصحيحة.

في المقابل يسعى مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، رفقة أشباله، العودة بنتيجة إيجابية من وهران، للحفاظ على سلسلة نتائجهم الإيجابية، وسجلهم الخالي من الهزائم.