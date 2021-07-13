مولودية وهران تضرب الوفاق برباعية والداربي العاصمي بلا غالب ولا مغلوب

لُعبت سهرة اليوم الثلاثاء 6 مُباريات من الجولة ال31 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى، وعرفت تعادل مولودية الجزائر أمام الضيف إتحاد العاصمة بهدفين في كل شبكة في الداربي العاصمي الكبير.

اللقاء جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الجولة ال31 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

وسجل عبد الحفيظ الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة ال27 قبل أن يعود ويُضيف الثاني في الدقيقة ال45+3، وفي الشوط الثاني سجل عبد الكريم زواري الهدف الأول لسوسطارة في الدقيقة ال49 قبل أن يُعدل بلقاسمي في الدقيقة ال71 من ركلة جزاء.

أولمبي المدية فاز بملعب الإمام إلياس على الضيف شبيبة سكيكدة بثلاثية دون رد تداول على تسجيلها داداش من ركلة جزاء، بولطواق بالخطأ في مرماه وكذا كموخ، بينما عادت شبيبة الساورة بالفوز من ملعب 20 أوت 1955 بالبرج أمام أهلي برج بوعريريج بهدف يتيم دون رد سجله عمران في الدقيقة ال47.

وبملعب الشهيد أحمد زبانة تغلبت مولودية وهران على المُتصدر وفاق سطيف برباعية كاملة دون رد سجلها زوبير مطراني على مرتين وكذا ماهي بن حمو وخطاب في حين حقق إتحاد بلعباس الفوز على جمعية عين مليلة بهدف يتيم دون رد سجله بلمختار في الدقيقة ال39.