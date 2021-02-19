مولودية وهران تضرب بثلاثية النصرية تكتفي بالتعادل والاتحاد يسجل هزيمة جديدة

حقق فريق مولودية وهران فوزا كبيرا، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ14 من المحترف الأول، على حساب شباب قسنطينة.

وتمكن فريق مولودية وهران من العودة فوز كبيرا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعته بمضيفه فريق شباب قسنطينة.

ولحساب ذات الجولة، اكتفى فريق نصر حسين، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، خلال استضافته لفريق اتحاد بلعباس.

وفي المباراة الثالثة لحساب نفس الجولة، سجل فريق اتحاد العاصمة هزيمة جديدة، بنتيجة 1-0، أمام اتحاد بسكرة، على ملعب هذا الأخير.

يذكر أن هذه الجولة كانت مبتورة من أربعة مباريات، بسبب ارتباط كل من شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، بالمنافسة الإفريقية.