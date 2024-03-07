مولودية وهران تضمن 7 آلاف تذكرة لأنصارها في مواجهة الكأس أمام بارادو

أعلنت إدارة فريق مولودية وهران، عن ضمانها 7 آلاف تذكرة، لأنصار الفريق، في مباراتهم المقبلة أمام نادي بارادو، برسم الدور الـ16 من كأس الجزائر.

ونشرت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، بياناً، عقب الاجتماع التقني، أكدت من خلاله، رفع عدد التذاكر المخصصة لأنصارها من 4 آلاف، إلى 7 آلاف تذكرة.

كما أوضح مسؤولو النادي الوهراني، بأن هذه النسبة من التذاكر قابلة للارتفاع في حال نفاذ التذاكر المطروحة، وهذا بموافقة إدارة نادي بارادو.

وحدّد سعر تذاكر هذه المباراة التي ستجمع نادي بارادو، بمولودية وهران، والمقرّرة بملعب الدار البيضاء، بسعر 500 دج.