مولودية وهران تضم كنيش بعقد لثلاث سنوات

واصلت إدارة مولودية وهران نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية، بإعلانها التعاقد رسميًا مع المدافع مرتضى خير الدين كنيش، قادمًا من مولودية البيض، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأكد النادي أن ضم كنيش يأتي في إطار تدعيم التشكيلة تحسبًا للموسم الكروي الجديد، حيث تعول الإدارة على خبرته لتعزيز الخط الخلفي للفريق.

وفي السياق ذاته، رسّم الحارس كمال سوفي انضمامه إلى صفوف “الحمراوة”، بعد توقيعه عقدًا يمتد إلى غاية صيف 2029، ليكون أحد أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتسعى إدارة مولودية وهران إلى بناء فريق تنافسي قادر على الظهور بقوة في الموسم المقبل، من خلال تدعيم مختلف الخطوط بعناصر تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية.