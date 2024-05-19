مولودية وهران تطالب ببرمجة اللقاءات المتأخرة قبل الجولة 27

شددت إدارة مولودية وهران، على ضرورة تسوية جميع اللقاءات المتأخرة عن الموسم الجاري، قبل برمجة لقاءات الجولة الـ 27 من البطولة المحترفة.

ويعاني “أبناء الحمري” المتواجدون في المركز ما قبل الأخير رفقة نجم بن عكنون. برصيد 26 نقطة ومباراة متأخرة لكل منهما، من شبح السقوط إلى رابطة الهواة، قبل 4 جولات عن نهاية الموسم.

وكشفت الإدارة الوهرانية، بأنها تقدمت بطلب رسمي إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم بتاريخ 14 ماي الجاري، من أجل تسوية كامل رزنامة البطولة الوطنية من اللقاءات المتأخرة قبل الجولة 27.

كما أبرزت في بيان لها اليوم الأحد، بأنها أعادت صبيحة اليوم، مراسلة الجهات المختصة، لنفس الأسباب والمطالب.

مشيرة إلى أن طلبها جاء، بهدف ضمان نزاهة المنافسة بين الأندية المحترفة، خاصة ونحن في فترة حساسة من الموسم.