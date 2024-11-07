مولودية وهران تعتلي الصدارة بعد الفوز أمام “السطايفية”

تصدر فريق مولودية وهران ريادة ترتيب البطولة الوطنية بشكل مؤقت بـ 14 نقطة بعد تحقيق فوز جديد و مثير أمام الضيف وفاق سطيف.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المتألق يوبا عقيب في الدقيقة 61 وسط فرحة عارمة من قبل أنصار مدينة الباهية الذين كانوا حاضرين بقوة بملعب ميلود هدفي بوهران.

وعرف المدرب إيريك شال كيفية ترتيب البيت وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد الفوز بثاني مباراة على التوالي، بعد الفوز أمام السياسي و التعادل سابق أمام نادي بارادو.

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