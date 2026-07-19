مولودية وهران تعزز دفاعها بالتعاقد مع معاذ حداد

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الأحد، تعاقدها رسميًا مع المدافع معاذ حداد، ليعزز تشكيلة الفريق تحضيرًا للموسم الرياضي 2026-2027.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن التعاقد مع حداد يأتي في إطار مواصلة تدعيم التعداد بعناصر تمتلك الجودة والخبرة. بهدف تعزيز الخط الخلفي والمنافسة بقوة على مختلف الاستحقاقات خلال الموسم المقبل.

ورحّبت إدارة “الحمراوة” بالمدافع الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره مع الفريق، وأن يساهم في تحقيق أهداف النادي وإسعاد الأنصار خلال المرحلة القادمة.

للإشارة، قرّرت إدارة “الباهية” تجديد عقود عدد من ركائز الفريق أبرزهم شكيب عوجان، مختار بلخيثر، عمار بورديم، عمر مبارك، والحارس مصطفى زغبة، للحفاظ على استقرار النادي، وإعادة سيناريو الموسم الماضي، حيث كان الفريق قريبا جدا من التأهل للعب إحدى المنافسات الإفريقية لولا التعثر في آخر جولات البطولة.