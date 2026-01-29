مولودية وهران تعلن التعاقد مع زغبة

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن تعاقدها رسميًا مع الحارس الدولي مصطفى زغبة، قادمًا من نادي شباب بلوزداد.

وذلك بعقد يمتد إلى غاية صيف 2027، في إطار تدعيم صفوف الفريق تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.

وجرى توقيع العقد بعد اتفاق نهائي بين إدارة المولودية والحارس صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة الوطنية. ليكون زغبة أحد أبرز صفقات “الحمراوة” خلال فترة التحويلات الحالية.

وتعكس هذه الصفقة رغبة إدارة مولودية وهران في بناء فريق تنافسي قادر على لعب الأدوار الأولى محليًا، في ظل تطلعات الأنصار الذين يطالبون بتشكيلة قوية تعيد النادي إلى منصات التتويج.