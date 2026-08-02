مولودية وهران تعلن تعاقدها مع الغابوني عمر بايناما

ضمنت إدارة مولودية وهران، صفقة جديدة للفريق، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية، بتعاقدها مع الدولي الغابوني عمر بايناما.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، في بيان رسمي، نسرته اليوم الأحد، عن تعاقدها مع اللاعب عمر بايناما.

كما كشف مسؤولي “الحمراوة”، عن توقيع مستقدمهم الجديد، على عقد يربطه بالنادي الوهراني، إلى غاية 2028.

ورحبت إدارة مولودية وهران، بمدافعها الجديد عمر بايناما، مبدية أملها في تألقه بألوان الفريق.