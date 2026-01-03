مولودية وهران تعلن رحيل بوخلدة إلى مولودية الجزائر

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم السبت، عن انتقال صانع الألعاب، شهردين بوخلدة، إلى صفوف مولودية الجزائر.

ليكون بذلك أول صفقات “العميد” في إطار الميركاتو الشتوي الجاري. وقدم بوخلدة مستويات لافتة مع مولودية وهران خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 12 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، ما جعله محل اهتمام عدة أندية قبل أن يُحسم مستقبله بالتحاقه بمولودية الجزائر.

ويُنتظر أن يشكل اللاعب إضافة فنية لتشكيلة مولودية الجزائر، بالنظر إلى إمكاناته الهجومية وقدرته على صنع الفارق، في وقت يتطلع فيه النادي إلى المنافسة بقوة على مختلف الأهداف المسطرة.