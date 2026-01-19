مولودية وهران تعلن عن ثاني المسرحين من الفريق

كشفت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الإثنين، عن اسم ثاني لاعب يتم تسريحه من الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن فسخ العقد الذي يربطها باللاعب صديق صنهاجي.

كما حرص مسؤولو النادي الوهراني، على توجيه شكرهم للاعب، على ما قدمه للفريق، متمنين له التوفيق في باقي مشواره الرياضي.

وبهذا يكون اللاعب صدقي صنهاجي، ثاني لاعب يغادر نادي مولودية وهران، في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد اللاعب الغاني ماكسويل باكو.