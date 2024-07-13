مولودية وهران تعلن عن صفقة جديدة

كشفت إدارة مولودية وهران تعاقدها مع المهاجم الإيفواري محمد سيلا لمدة ثلاث سنوات قادما من نادي أبيدجان الإيفواري.

ورحبت إدارة الحمراوة باللاعب سيلا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم السبت، حيث نشرت صورته و كتبت “مرحبا بك محمد في القلعة الحمراوية”.

وكانت إدارة الفريق الوهراني قد أعلنت عن التعاقد قبل دقائق فقط، إمضائها مع اللاعب سيري جينولبا، لمدة ثلاث سنوات، و قبل أيام فقط من اللاعب كريم شاوش لثلاث سنوات، قبل أيامك فقط قادما من نادي ديقرفورس السويدي.