مولودية وهران تعلن فسخ عقد إيدوين موهيتسيوا

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران رسميًا عن فسخ عقد الدولي الزيمبابوي إيدوين موهيتسيوا بالتراضي. وذلك في إطار خطة الإدارة لإعادة هيكلة تعداد الفريق وغربلة الرصيد البشري تحضيراً للموسم الكروي الجديد.

وتقدمت إدارة “الحمراوة” عبر بيان رسمي بجزيل الشكر والامتنان للاعب موهيتسيوا، مثمنةً كل ما قدمه من مجهودات وانضباط خلال الفترة التي حمل فيها ألوان النادي الوهراني، كما أعربت الإدارة عن تمنياتها للاعب بكامل التوفيق والنجاح في محطته الرياضية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد رغبة الطاقم الإداري والفني لمولودية وهران في ضخ دماء جديدة في تشكيلة الفريق، والقيام بغربلة شاملة للتعداد من أجل دخول غمار المنافسة المقبلة بقوة وتفادي أخطاء المواسم الماضية.