مولودية وهران تعمّق جراح اتحاد بسكرة

عاد فريق مولودية وهران بفوز ثمين من مدينة بسكرة بعد فوزه أمام الاتحاد المحلي بثنائية دون رد، ضمن الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول لمولودية وهران اللاعب شهر الدين بوخلدة في الدقيقة الـ10. وأضاف الهدف الثاني مدافع اتحاد بسكرة بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ39.

وبهذا الفوز رفع فريق مولودية وهران رصيده إلى 34 نقطة في المرتبة الـ9.

في حين يقبع إتحاد بسكرة في المرتبة الأخيرة برصيد 20 نقطة، وهو ما زاد من متاعبه في البقاء في حظيرة الكبار. ليقترب أكثر من ترسيم الهبوط إلى القسم الثاني هواة.