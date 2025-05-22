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الرياضة

مولودية وهران تعود بنقطة ثمينة من قسنطينة

بقلم عزيز طالبي
مولودية وهران تعود بنقطة ثمينة من قسنطينة
مولودية وهران
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تمكن فريق مولودية وهران بقيادة المدرب عبد القادر عمراني، من العودة بنقطة ثمينة من ملعب الشهيد حملاوي، أمام مستضيفه، النادي الرياضي القسنطيني.

وسجل ثنائية مولودية وهران أحمد كروم في الدقيقة 59، وماكسويل باكووه في الدقيقة 63.

في حين سجل ثنائية فريق شباب قسنطينة زكرياء بن شاعة في الدقيقة 9 وإبراهيم ديب في الدقيقة 19.
ورفع “الحمراوة” رصيدهم إلى 31 نقطة في المركز الـ11، بينما يحتل “السياسي” المركز التاسع بـ33 نقطة.

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