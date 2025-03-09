مولودية وهران تعود لإستقبال المنافسين بملعب أحمد زبانة

قررت إدارة فريق مولودية وهران العودة لاستقبال الفرق المنافسة بملعب الشهيد احمد زبانة بمدينة وهران بدلا من الملعب الجوهرة ميلود شرفي.

وكشفت مؤسسة تسيير المركب الرياضي بمدينة وهران عن الأسباب الحقيقية وراء قرار العودة إلى الملعب الذي شهد إنجازات كبيرة للفريق الوهراني، حيث قالت أن سبب التحويل هو الاستعداد لإعادة العشب الطبيعي لأرضية ملعب هدفي.

ورحّب البعض من أنصار فريق “لامسيو” بالقرار عبر الصفحات الكبرى للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ضاربين موعدا للمدرب عبد القادر عمراني ولاعبيه لإكتساح مدرجات الملعب، و مساندة الفريق في قادم المواعيد.