مولودية وهران تعود لاستقبال المنافسين بملعب أحمد زبانة

قررت إدارة فريق مولودية وهران العودة لاستقبال الفرق المنافسة بملعب الشهيد احمد زبانة بمدينة وهران بدلا من الملعب الجوهرة ميلود هدفي.

وكشفت مؤسسة تسيير المركب الرياضي بمدينة وهران عن الأسباب الحقيقية وراء قرار العودة إلى الملعب الذي شهد انجازات كبيرة للفريق الوهراني، حيث قالت إنّ سبب التحويل هو الاستعداد لإعادة العشب الطبيعي لأرضية ملعب ميلود هدفي.

ورحّب البعض من أنصار فريق “لامسيو” بالقرار عبر الصفحات الكبرى للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ضاربين موعدا للمدرب عبد القادر عمراني ولاعبيه لاكتساح مدرجات الملعب، و مساندة الفريق في قادم المواعيد.