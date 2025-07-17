مولودية وهران تعيّن الطاهر شريف الوزاني مديرًا رياضيًا

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن تعيين اللاعب والمسير السابق “الطاهر شريف الوزاني” في منصب المدير الرياضي للفريق.

في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها إدارة مولودية وهران. والرامية إلى إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة الجزائرية.

ويُعد هذا التعيين جزءًا من رؤية واضحة وضعها مجلس الإدارة، تهدف إلى تعزيز الهيكل الإداري والاعتماد على أسماء تمتلك الرصيد التاريخي والخبرة الكافية لتقديم الإضافة المرجوة. خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تنتظر النادي في الموسم الجديد.

إدارة مولودية وهران تمنّت للسيد الطاهر شريف الوزاني التوفيق في مهامه الجديدة. مؤكدة دعمها الكامل له من أجل خدمة النادي وإعلاء رايته مجددًا.