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الرياضة

مولودية وهران تفتح الميركاتو بـ 4 صفقات

بقلم محمد لمين صحراوي
مولودية وهران تفتح الميركاتو بـ 4 صفقات
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دشنت إدارة مولودية وهران فترة التحويلات الصيفية التي ستنطلق فعليا غدا الأربعاء، الفاتح جويلية 2026 بقوة، بعدما أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها الرسمي مع 4 لاعبين جدد.

وكشف النادي الوهران عن ضم كل من المهاجم إسماعيل سعدي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2028، قادما من شبيبة الساورة.

كما نجح الفريق في ضمان صفقة المهاجم المتألق مع شباب عين تموشنت، الصاعد حديثا إلى البطولة المحترفة، أحمد غنام بعقد يستمر إلى غاية 2028.

إلى جانب المدافع الأيسر هواري بعوش، الذي وقع عقدا يمتد إلى غاية 2029. قادما من شباب قسنطينة، فضلا عن المهاجم الغابوني إيسانغ ماتوتي، القادم من اتحاد خنشلة بعقد إلى 2028.

هذا وأكدت إدارة “الحمراوة”، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. أن تقديم اللاعبين الجدد سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، متمنية أن ينجح الوافدون الجدد في تقديم الإضافة المنتظرة منهم.

Peut être une illustration de ‎texte qui dit ’‎ตอ تعلن إدارة نادي مولودية وهران عن التعاقد رسميا مع أربعة لاعبين جدد، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الاول تحسبا للموسم الرياضي الجديد المهاجم إسماعيل سعدي عقد يمتد إلى غاية .2028 المهاجم أحمد :غنام ا عقد يمتد إلى غاية .2028 المدافع هواري بعوش :عقد يمتد إلى غاية .2029 المهاجم ايسونغ ماتوتي عقد يمتد إلى غاية 2028 على أين ي يتم تقديم اللاعبين الجدد في الأيام القليلة القادمة كما تتمنى إدارة النادي للاعبين التوفيق في مشوارهم مع الفريق وأن يقدموا الإضافة المرجوة للفريق خلال الموسم الرياضي الجديد ooredoo HYPROC ии4accmииr Yassir‎’‎

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