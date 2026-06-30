مولودية وهران تفتح الميركاتو بـ 4 صفقات

دشنت إدارة مولودية وهران فترة التحويلات الصيفية التي ستنطلق فعليا غدا الأربعاء، الفاتح جويلية 2026 بقوة، بعدما أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها الرسمي مع 4 لاعبين جدد.

وكشف النادي الوهران عن ضم كل من المهاجم إسماعيل سعدي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2028، قادما من شبيبة الساورة.

كما نجح الفريق في ضمان صفقة المهاجم المتألق مع شباب عين تموشنت، الصاعد حديثا إلى البطولة المحترفة، أحمد غنام بعقد يستمر إلى غاية 2028.

إلى جانب المدافع الأيسر هواري بعوش، الذي وقع عقدا يمتد إلى غاية 2029. قادما من شباب قسنطينة، فضلا عن المهاجم الغابوني إيسانغ ماتوتي، القادم من اتحاد خنشلة بعقد إلى 2028.

هذا وأكدت إدارة “الحمراوة”، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. أن تقديم اللاعبين الجدد سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، متمنية أن ينجح الوافدون الجدد في تقديم الإضافة المنتظرة منهم.

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