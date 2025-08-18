مولودية وهران تفسخ عقد المدرب فيلود بالتراضي

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، مساء الاثنين، عن فسخ عقد المدرب الفرنسي هيبار فيلود، بالتراضي. بعد فترة وجيزة قضاها على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن المدرب قرر المغادرة لأسباب شخصية خاصة. وهو ما دفع الطرفين إلى إنهاء العلاقة التعاقدية في أجواء ودية.

وأشارت إدارة النادي إلى أنها تحترم قرار المدرب الفرنسي، مثمنةً في الوقت ذاته احترافيته خلال الفترة القصيرة التي أشرف فيها على الفريق. رغم أنها لم تمتد طويلا.

كما تقدمت له بالشكر والتقدير، متمنية له المزيد من النجاح في مشواره التدريبي مستقبلا.

وفي ظل هذا المستجد، قررت إدارة مولودية وهران إسناد مهمة الإشراف الفني على التشكيلة إلى المدير الرياضي طاهر شريف الوزاني، الذي سيتولى هذه المهمة رفقة المدرب المساعد منير لهباب، في انتظار الفصل في هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الإدارة أن هذا الطاقم سيواصل العمل الذي تم الشروع فيه خلال التربصين التحضيريين المنجزين مؤخرا. مع الحرص على ضمان الاستقرار الفني والتحضير الجيد للموسم الكروي المقبل، إلى حين اتخاذ القرار الأنسب بخصوص العارضة الفنية.