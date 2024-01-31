مولودية وهران تفسخ عقد سنوسي وتدعم صفوفها بمهاجم جديد

تواصل إدارة مولودية وهران، مساعيها لتدعيم تعداد الفريق، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، وتحسبا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.

ونشر مسؤولو مولودية وهران، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدوا من خلاله فسخ عقد اللاعب سنوسي فرلول، بالتراضي.

كما أعلنت إدارة الحمراوة، عن تدعيم تعدادها بمهاجم جديد، ويتعلق الأمر بالاعب السابق لاتحاد بسكرة، مروان بوسالم.

يذكر أن مولودية وهران، ضمنت ثلاث صفقات إلى حد الآن، في انتظار التحاق أسماء أخرى، قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري.