مولودية وهران تفوز أمام أقبو وتتنفّس الصعداء في سباق البقاء

تفوّق فريق مولودية وهران على ضيفه أولمبيك أقبو، بهدف دون رد، سجله المهاجم مروان دهار في الدقيقة الـ53 من المباراة.

وتدخل هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع مولودية وهران رصيده إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب الرابطة المحترفة. بينما تجمد رصيد أولمبيك أقبو عند 25 نقطة في المركز الـ12.

ويشكل هذا الفوز دفعة معنوية للمدرب عبد القادر عمراني ولاعبيه في سباق تفادي الهبوط. بينما يحتاج نادي أولمبيك أقبو إلى إعادة حساباته للابتعاد عن منطقة الخطر.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]