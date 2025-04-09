مولودية وهران تفوز بسداسية أمام سريع غيليزان تحضيرا لمواجهة السياسي

حقق فريق مولودية وهران، أمس الثلاثاء، فوز عريض، بسداسية كاملة، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بفريق سريع غيليزان.

وبرمج الطاقم الفني لمولودية وهران، هذه المباراة، ضمن التحضيرات التي يجريها الفريق، استعداد لمباراتهم المقبلة لحساب البطولة، والتي ستجمعهم بشباب قسنطينة.

وأظهر هجوم الحمراوة، استفاقته، في هذا اللقاء التحضيرية، بتسجيل سداسية كاملة، حمل توقيع كل من بودريم، مولاي عزيز، وجوبي عمر، وثلاثية من عريبي.

ومن سان هذه الفوز، أن يرفع من معنويات أشبال المدرب عبد القادر عمراني، قبل مباراتهم المقبلة أمام شباب قسنطينة، لحساب الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.