مولودية وهران تفوز وديا أمام المحرق البحريني

تمكن فريق مولودية وهران، بقيادة المدرب يوسف بوزيدي، من تحقيق فوز مهم لرفع المعنويات في المباراة الودية التي جمعته بنادي المحرق البحريني.

وفاز فريق “الحمراوة” بثلاثية مقابل اثنين، سجلها كل من دهار و سيلا وعليان.

واعتمد المدرب يوسف بوزيدي على تشكيلتين مختلفتين، في الشوطين الأول و الثاني، حيث فضل بوزيدي الاعتماد في الشوط الأول على كل من: رحماني، عقون، معمر، بوسالم، حماش، سيري، بوخلدة، دهار، متراني، باكوه، عريبي.

في حين اعتمد في الشوط الثاني على: عقون، قسوم، كروم، حميدة، بلحران، صنهاجي، شادلي، جوبا، عليان، عرجي، سيلا.