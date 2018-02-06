مولودية وهران تقدم إحترازات ضد “الموب”

أودعت إدارة مولودية وهران طعنا، لدى لجنة تنظيم كأس الجمهورية، ضد مولودية بجاية، بسبب منع أنصارها من حضور مباراة ثمن النهائي.

وكشفت الإذاعة الوطنية، أن إدارة مولودية وهران، طالبت من خلال طعنها، بتطبيق المادة 11 من قانون كأس الجمهورية، على نادي مولودية بجاية.

حيث تنص هذه المادة على ضرورة تخصيص الفريق المحلي، لمدرجات خاصة بأنصار الفريق الضيف، وهذا مالم يتم حسب مسؤولي مولودية وهران.

وفي حال عدم الإمتثال لهذه المادة، يتعرض الفريق المضيف لخسارة المباراة على البساط، مع حرمانه من هذه المنافسة للموسمين المواليين.

للذكر انتهت مباراة الثمن نهائي من كأس الجمهورية التي جمعت مولودية بجاية، بمولودية وهران، لصالح البجاويين بنتيجة (1-0).