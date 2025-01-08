مولودية وهران تقرر الفصل في قضية المدرب إيريك شال في هذا الموعد

نشرت إدارة نادي مولودية وهران، أمسية اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص قضية مدرب الفريق الأول، إيريك شال.

والذي تم تعيينه على رأس العارضة الفنية لمنتخب نيجيريا الأول، أمس الثلاثاء.

وأوضحت إدارة “الحمراوة” أن الإجتماع الذي تم عقده مع مدرب الفريق، إيريك شال، خلُص إلى تأجيل الحسم في مسألة بقائه من عدمه حفاظا على استقرار وتركيز الفريق على المواجهة المقبلة أمام إتحاد سطيف، برسم الدور 16 من كأس الجزائر، يوم السبت.

وأكدت إدارة “الحمراوة” في بيانها، أن المدرب، إيريك شال، سيقود العارضة الفنية للفريق خلال هذه المواجهة، على أن يعقد اجتماع نهائي بعد العودة إلى وهران، للفصل نهائيا في هذه القضية.