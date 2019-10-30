مولودية وهران تقلب الطاولة على أهلي البرج والتعادل يحسم مباراة “الشلف-السياسي”

فاز سهرة اليوم الأربعاء فريق مولودية وهران على مُضيفه أهلي برج بوعريريج بملعب 20 أوت 1955 بالبرج.

الفريق الوهراني كان متأخرا بهدف سجله مهدي درواش في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يُعدل ملال بن عمر النتيجة في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 91 منح رشيد ناجي الفوز للحمراوة بتسجيله الهدف الثاني.

ولحساب ذات الجولة تعادل بملعب الشهيد بومزراق بالشلف الفريق المحلي جمعية الشلف ضد الضيف شباب قسنطينة بهدف لهدف.

محمد الأمين عبيد منح السياسي التقدم في الدقيقة 81 قبل أن يُعدل محمد بن قابلية النتيجة في الدقيقة 88.