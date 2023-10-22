مولودية وهران تنفي الإشاعات

نفت إدارة مولودية وهران، الأخبار التي تحدثت عن تعيينها مكلفا للإعلام داعية أنصار الفريق إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الأحد قالت إدارة المولودية الوهرانية: خلافا لما تروج له بعض منصات التواصل الإجتماعي، تعلم إدارة مولودية وهران أنصارها الأعزاء. أن كل الأخبار المتداولة فيما يخص تعيين عبد القادر فقير في منصب مكلف بالإعلام لا أساس له من الصحة”

كما أكدت إدارة مولودية وهران، أنها ستعلم محبي النادي بكل جديد الفريق في الصفحة الرسمية وبكل شفافية لتنوير الرأي العام.

داعية الجمهور، ومنتسبي الفريق الى عدم الإنسياق وراء الإشاعات والأخبار المغلوطة ومجهولة المصدر. والتي من شأنها زعزعة وضرب استقرار النادي في هذا الظرف الحالي الذي يستدعي تكاثف جهود الجميع والعمل في هدوء.

وفي الأخير أكدت إدارة مولودية وهران التزامها الكامل في خدمة مصالح النادي، وأنها لن تدخر جهدا من أجل خدمة هذا النادي العريق وإعادة أمجاده.