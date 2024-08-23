مولودية وهران تنهزم وديا أمام المرخية القطري

انهزم فريق مولودية وهران بنتيجة هدف مقابل هدفين أمام المرخية القطري الناشط في دوري الدرجة الثانية القطري.

و سجل الهدف الوحيد لنادي الحمراوة بوخلدة في الدقيقة 11، من الشوط الأول.

كما عرفت المباراة اعتماد المدرب يوسف بوزيدي في الشوط الأول، على كل من رحماني، عقون، معمر، بوسالم، حماش، سيري، بوخلدة، دهار، عليان، باكوه، سيلا.

في حين اعتمد في الشوط الثاني على كل من عقون، قسوم، كروم، شادلي، حميدة، صنهاجي، بن عمارة، جوبا، عرجي، عريبي، مطراني.

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