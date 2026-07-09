مولودية وهران تنهي ارتباطها بالحارس فراحي والغيني بانغورا

تسارع إدارة نادي مولودية وهران لغربلة الرصيد البشري للفريق تحضيراً للموسم الرياضي الجديد، وفي هذا الصدد أعلنت رسمياً عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الثنائي، حارس المرمى مختار فراحي، واللاعب الغيني سيكو بانغورا.

وكشفت إدارة “الحمراوة” في بيان رسمي، عن التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بفسخ عقد الحارس مختار فراحي بالتراضي بين الطرفين. ووجّه مسؤولو النادي خالص شكرهم وتقديرهم لفراحي على الفترة التي قضاها في الدفاع عن مرمى الفريق، متمنين له التوفيق والنجاح في وجهته الكروية المقبلة.

وفي السياق نفسه، حسمت الإدارة مستقبل اللاعب الغيني سيكو بانغورا بفسخ عقده رسمياً. وحرصت الإدارة الوهرانية على تثمين المجهودات التي قدمها بانغورا طيلة فترة تواجده مع النادي، معربة عن تمنياتها له بالنجاح في مشواره الاحترافي القادم.

وتأتي هذه القرارات المتتالية لتؤكد أن بيت مولودية وهران يشهد “ثورة تجديد” حقيقية على مستوى التعداد، إذ يسعى الطاقم الإداري بالتشاور مع الإدارة الفنية إلى ضخ دماء جديدة قادرة على قيادة الفريق لتحقيق نتائج تليق بطموحات وتطلعات أنصار “الحمراوة”.