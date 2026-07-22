مولودية وهران تنهي ارتباطها بالمدافع إبراهيم حشود بالتراضي

أنهت إدارة مولودية وهران رسميًا ارتباطها بالمدافع إبراهيم حشود، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي، ليغادر اللاعب صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي فسخ عقد حشود في إطار التغييرات التي تعرفها تشكيلة “الحمراوة” استعدادًا للموسم الكروي الجديد. حيث قررت الإدارة تسريح عدد من العناصر التي لن تواصل المشوار مع الفريق، وكان المدافع إبراهيم حشود من أبرز الأسماء المغادرة، إلى جانب كيليان قسوم الذي تم فسخ عقده هو الآخر.

وفي المقابل، تواصل إدارة النادي تدعيم التعداد، بعدما حسمت صفقة المدافع الدولي الغابوني عمر بايناما، القادم من نادي مانغا سبور، في انتظار إبرام صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة على مستوى الجهة اليمنى للدفاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول مولودية وهران تربصها التحضيري الثاني بمدينة يالوفا التركية، والذي يمتد لـ13 يومًا، ويتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام أندية المرخية ومعيذر القطريين، والرائد السعودي، ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.