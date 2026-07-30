مولودية وهران تواصل سلسلة انتصاراتها الودية وتتفوق على أيوب سبور التركي

واصل فريق مولودية وهران نتائجه الإيجابية خلال تربصه التحضيري المقام بمدينة يالوفا التركية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نادي أيوب سبور التركي بهدف دون رد، في ثالث مباراة ودية يخوضها استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، الظهير الأيسر إسماعيل سعدي، الذي منح “الحمراوة” انتصارًا جديدًا يؤكد التطور التدريجي في أداء الفريق.

ويأتي هذا الفوز ليعزز الحصيلة الإيجابية لمولودية وهران خلال معسكرها الصيفي، بعدما افتتحت سلسلة مبارياتها الودية بالفوز على المرخية القطري بنتيجة (2-1)، قبل أن تتغلب في المواجهة الثانية على المعيذر القطري بثلاثية نظيفة.

وتعكس النتائج المحققة حتى الآن جاهزية متزايدة لعناصر مولودية وهران التي يقودها المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، خلال تربص تركيا، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق انطلاقة قوية وإرضاء جماهير “الحمراوة”.