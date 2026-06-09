مولودية وهران تُبرم أول صفقاتها الصيفية

نجحت إدارة نادي مولودية وهران، في ضمان أول صفقات الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة تحسبا للموسم الجديد 2026-2027.

وتوصلت الإدارة الوهرانية، إلى اتفاق رسمي مع هداف شبيبة الساورة، اسماعيل سعادي، في صفقة مجانية، على اعتبار أن عقده ينتهي منتصف أوت القادم.

وكان سعادي، قد تألق بشكل ملفت للانتباه في النصف الثاني من الموسم المنقضي. وأنهى البطولة بتسجيله لـ 7 أهداف في 28 مشاركة، ليقود الساورة، لضمان وصافة الترتيب ومرافقة البطل مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا.

وتراهن إدارة مولودية وهران، على صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية، على أمل ضمان مشاركة قارية في الموسم الجديد. بعدما فشل الفريق في ذلك، الموسم المنقضي. رغم انهاءه البطولة في المركز الرابع، ولكنه خسر ثاني بطاقات كأس الكونفدرالية، لصالح حامل اللقب اتحاد العاصمة.