مولودية وهران تُصدر بيانًا جديدا بخصوص قضية الحارس زغبة

أصدر نادي مولودية وهران بيانًا رسميًا عقب الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة للفريق أمام وفاق سطيف، والتي عرفت توترًا كبيرًا على خلفية طرد حارس المرمى، مصطفى زغبة.

وأوضح النادي، في بيانه، أن قرار الطرد كان قاسيًا وغير مبرر، معتبرًا أن اللاعب لم يرتكب خطأ يستوجب البطاقة الحمراء. خاصة وأن اللقطة - حسب تعبيره – لم تكن تستدعي العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (فار).

وأضاف البيان أن الحكم لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ما أثر بشكل مباشر على مجريات اللقاء وأداء الفريق فوق أرضية الميدان.

وعقدت إدارة مولودية وهران اجتماعًا طارئًا بحضور الطاقم الفني واللاعبين، من أجل تقييم ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة. مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الفريق بكل السبل القانونية المتاحة.

كما عبّرت إدارة النادي عن استيائها من تكرار ما وصفته بالأخطاء التحكيمية. معتبرة أنها تمسّ من مصداقية المنافسة وتضر بمبدأ النزاهة الرياضية.