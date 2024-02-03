مولودية وهران وشبيبة الساورة وإتحاد بسكرة يتأهلون في منافسة الكأس

أسفرت النتائج الجزئية لمباريات الدولة الـ 32 لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم لموسم2023 /2024 عن نتائج متباينة.

وتمكنت الفرق الناشطة في حظيرة الكبار من منافسة الرابطة المحترفة الأولى من التأكيد والتأهل إلى الدور القادم في شاكلة مولودية وهران وشبيبة الساورة وإتحاد بسكرة، في حين حملت مباريات اليوم السبت بعض المفاجأة من الفرق الصغيرة على الورق.

وعرفت القمة التي جرت بين وداد تلمسان وإتحاد البليدة بفوز “الزيانيين” و التأهل إلى الدور القادم.

النتائج كالتالي:

و تلسمان 1 – 0 إ البليدة

ش باتنة 2 – 0 ن بوعقل

م وهران 3 – 0 ش بني ثور

إ خنشلة 4 – 0 و بوفاريك

م قسنطينة 4 – 1 إ الرياضي محمد بوهني

م الرويسات 1 – 0 ش العبادلة

م الرويسات 3 – 0 أ برج غدير

إ بسكرة 2 – 1 ش الأبيار

مديوني وهران 0 – 2 ت مستغانم

و سور الغزلان 2 – 4 ن حيدرة “ضربات الترجيح

ش بوقطب 0 – 2 ش الساورة

ش الزاوية 1 – 0 ش أدرار