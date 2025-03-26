مولودية وهران يتعادل وديا أمام أولمبي الشلف

خاض فريق مولودية وهران، أمس الثلاثاء، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق أولمبي الشلف، استعداد لاستئناف مباريات البطولة.

وجرت هذه البماراة، التي استقبل فيها مولودية وهران، الجار أولمبي الشلف، بملعب الشهيد “أحمد زبانة” بوهران.

وكان الحنراوة السباقون لافتتاح باب التسجيل، في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الـ25، عن طريق كريم عريبي.

رد أولمبي الشلف، كان عن طريق اللاعب بن شوية، الذي عدّل النتيجة، لتنتهي هذه المواجهة التحضيرية بالتعادل الايجابي.