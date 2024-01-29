مولودية وهران يتعاقد مع ماكسوال باكو

حسمت إدارة فريق مولودية وهران، أولى صفقاتها في الميركاتو الشتوي الجاري، بتعاقدها مع اللاعب الغاني ماكسوال باكو.

واعلنت إدارة الحمراوة، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع ماكسوال باكو، قادما من اتحاد خنشلة.

كما عرضت مسؤولي النادي الوهراني، صورة اللاعب، بقميص مولودية وهران، بعد توقيعه على عقده الجديد.

يذكر أن اللاعب الغاني ماكسوال باكو، كان محل أطماع عدة أندية جزائرية، أبرزها فريق شبيبة القبائل.