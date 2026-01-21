مولودية وهران يحسم صفقة لاعب الوسط بلال بن خديم

أعلن نادي مولودية وهران عن ضم اللاعب بلال بن خديم، إلى صفوف الفريق، قادما من نادي دودلانج أف91 (F91 Dudelange) من لوكسمبورغ.

وكشفت إدارة النادي، في بيان رسمي عبر فيسبوك، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال لاعب الوسط بلال بن خديم، خلال فترة التحويلات الحالية.

وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، خلال هذا الموسم، في 15 مباراة سجل فيها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وينتظر أن يكون بن خديم إضافة نوعية لتشكيلة المدرب خوان كارلوس غاريدو، في النصف الثاني من الموسم الجاري.