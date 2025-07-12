مولودية وهران يضم حمرة بعقد يمتد إلى غاية 2028

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم السبت، عن التعاقد الرسمي مع المدافع عبد الرحيم حمرة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، إلى غاية صيف 2028، وذلك في إطار تدعيم الخط الدفاعي للفريق تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

وفي بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، تمنت إدارة مولودية وهران كل التوفيق للاعب في مشواره الجديد، معبّرًا عن ثقته في أن يشكل إضافة حقيقية للفريق خلال المرحلة القادمة.

ويُعدّ حمرة من الأسماء الشابة الواعدة في الدفاع، حيث تعوّل إدارة “الحمراوة” على إمكانياته الفنية والبدنية لتعزيز المنظومة الدفاعية، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الكروي القادم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة النادي تعمل على استكمال ملف الانتدابات الصيفية، بهدف بناء مجموعة قوية قادرة على المنافسة واستعادة مكانة المولودية ضمن أندية النخبة.