مولودية وهران يعود بتعادل ثمين أمام سوسطارة

انتهت المباراة التي جمعت بين المستضيف إتحاد العاصمة والضيف مولودية وهران بالتعادل السلبي التي جرت ضمن الجولة 21 المتأخرة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ولم ترقى المباراة إلى المستوى المطلوب، بسبب غياب الأهداف والفرص التهديفية بالنظر إلى عدة معطيات.

وفرض فريق مولودية وهران التعادل، الذي سيلعب دوار كبيرا في إعادة ترتيب البيت الذي زعزع في الأونة الأخيرة بسبب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق امام نادي بارادو برباعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti