مولودية وهران يعود بنقطة التعادل من مقرة

حقق فريق مولودية وهران، اليوم الجمعة، تعادل ثمين في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نجم مقرة، برسم الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

وتمكن أصحاب الأرض، نجم مقرة، من تسجيل هدف السبق، في الدقيقة الـ31، وحافط على تقدمه على مولودية وهران، طيلة هذا الشوط.

وخلال الشوط الثاني، رمى الحمراوة بكل ثقلهم في الهجوم، سعيا في تعديل النتيجة، وهو ما كان لهم في الدقيقة الـ89، عن اللاعب دهار.

وانتهت هذه المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي، بين نجم مقرة، ومولودية وهران، بهدف لكل منها.