مولودية وهران يفوز أمام وداد مستغانم بثنائية نظيفة

تمكن فريق مولودية وهران من الفوز أمام فريق وداد مستغانم بثنائية نظيفة في إطار الإستعدادات لمباريات البطولة الوطنية التي ستعود عجلتها الى الدوران يوم 10 نوفمبر.

وسجل أهداف مولودية وهران كل من الثنائي تناح وبن عياد، في ثاني مباراة التي أجرتها تشكيلة المدرب خير الدين مضوي اليوم الجمعة.

و كان الفريق الوهراني، قد انهزم صبيحة اليوم أمام ترجي مستغانم بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جرى بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران.

وعرف بن عياد و رفقائه كيفية إيجاد طريق الفوز أمام الوداد لرفع المعنويات والعودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة من الهزائم.

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