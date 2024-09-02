مولودية وهران تفوز في خامس ودية ضمن تربص تركيا

حقق فريق مولودية وهران فوزاً جديداً اليوم الاثنين على حساب نادي زاخو العراقي. ضمن تربصه الصيفي الجاري بتركيا تحضيراً للموسم الجديد.

وأنهى فريق مولودية وهران الشوط الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف، قبل أن يتمكن من تسجيل ثنائية في الشوط الثاني عن طريق كروم وسيلا.

وتُعد هذه خامس مباراة يخوضها الحمراوة ضمن تربصهم الجاري بتركيا. بعد مواجهتم كلاً من نادي الذيد، المريخية، المحرق، ومنتخب قيرغزستان.

ويطمح فريق مولودية وهران إلى تسجيل انطلاقة قوية مع بداية الموسم الجديد لضمان عودته إلى الواجهة في البطولة المحترفة.